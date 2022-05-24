    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как 7

    3 м/с, с-з

    759мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd58.21eur60.39
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Тренер сборной России назвал трех лучших футболистов по итогам сезона. Все – иностранцы

    600
    1 комментарий

    Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал трех лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошедшего сезона.

    Как пишет 23 мая Sport24, тренер отметил двух полузащитников «Зенита» – бразильца Клаудиньо и колумбийца Вильмара Барриоса – и капитана «Урала» Эрика Бикфалви из Румынии.

    По итогам сезона РПЛ чемпионом стал «Зенит», на втором месте – «Сочи», на третьем – московское «Динамо». «Ростов», который Карпин возглавил в начале марта, занял девятую строчку.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Новости компаний

    close