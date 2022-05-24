Тренер сборной России назвал трех лучших футболистов по итогам сезона. Все – иностранцы

Главный тренер сборной России и футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал трех лучших игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам прошедшего сезона.
Как пишет 23 мая Sport24, тренер отметил двух полузащитников «Зенита» – бразильца Клаудиньо и колумбийца Вильмара Барриоса – и капитана «Урала» Эрика Бикфалви из Румынии.
По итогам сезона РПЛ чемпионом стал «Зенит», на втором месте – «Сочи», на третьем – московское «Динамо». «Ростов», который Карпин возглавил в начале марта, занял девятую строчку.