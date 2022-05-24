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    Ъ: Цена бензина бьет рекорды падения из-за экспортных ограничений

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    7 комментариев

    Компании, ограниченные в возможностях экспорта нефти и нефтепродуктов из-за санкций, просто вынуждены поддерживать загрузку НПЗ. Иначе придется снижать добычу.

    Биржевая стоимость топлива в России в мае 2022 года обвалилась. Цена бензина достигла минимальных значений для этого сезона с 2016 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

    В результате, с начала года АИ-92 «скинул» почти 30 процентов. Цена на бирже составляет 37 тысяч рублей за тонну. Такого резкого снижения не было даже во время пандемии. Вместе со стоимостью АИ-92, падает и цена 95-го. Буквально за день она упала на 1 процент, до 41,3 тысяч рублей за тонну.

    Отмечается, что показатели аномальны особенно потому, что на май и начало июня на российском топливном рынке, как правило, приходится наибольший рост оптовых цен. Это связано с ростом спроса перед началом сезона отпусков. Для НПЗ же это период ремонта, соответственно, снижения выпуска топлива.

    Для сравнения: во время пандемии, весной 2020-го, в марте и апреле стоимость оптовых цен на топливо резко упала, а в мае уже превышала 40 тысяч рублей за тонну. На тот момент нефть стоила 25 долларов за баррель, а курс рубля превышал 70 рублей за доллар.

    Как отмечает «Коммерсантъ», условия, сложившиеся на рынке в данный момент, уникальны. Если раньше во время падения спроса на топливо внутри страны, компании могли снизить переработку и нарастить экспорт сырой нефти, то сейчас они сталкиваются с куда более тяжелым выбором. Им предстоит либо увеличивать загрузку НПЗ, что непременно скажется на маржинальности, либо нести прямые убытки, остановив часть добычи.

    Еще одним фактором в нынешних условиях становится укрепление рубля. Оно также снижает привлекательность экспорта и стимулирует поставлять больше топлива на внутренний рынок. Это, в свою очередь, требует снижения цены.

    Вслед за уменьшением оптовых цен на бензин, уменьшается и стоимость на заправках. Правда, не так быстро. Со ссылкой на экспертов издание отмечает, что борьба за потребителя в конечном итоге может вынудить АЗС все же улучшить условия продаж. По данным Российского топливного союза, в мае продажи топлива на заправках упали на 15 – 20 процентов по сравнению с 2021 годом.

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    Комментарии (7)

    IvanSt
    Экспорт повалился.

    С удовольствием послушаю сейчас песняров, которые много лет исполняли произведение "Да куда они без наших нефти и газа денутся?"
    Леонтий
    Не вижу снижения,кроме как на бирже.Очень сомневаюсь что у нас топливо способно снизиться в цене.Т.е. оно может и способно,но кто ему даст?
    Дежурный по объединению
    Вертикально-интегрированные компании бензин на бирже не закупают. Узбагойтесь. :)
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