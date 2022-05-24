Ъ: Цена бензина бьет рекорды падения из-за экспортных ограничений

Компании, ограниченные в возможностях экспорта нефти и нефтепродуктов из-за санкций, просто вынуждены поддерживать загрузку НПЗ. Иначе придется снижать добычу.

Биржевая стоимость топлива в России в мае 2022 года обвалилась. Цена бензина достигла минимальных значений для этого сезона с 2016 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В результате, с начала года АИ-92 «скинул» почти 30 процентов. Цена на бирже составляет 37 тысяч рублей за тонну. Такого резкого снижения не было даже во время пандемии. Вместе со стоимостью АИ-92, падает и цена 95-го. Буквально за день она упала на 1 процент, до 41,3 тысяч рублей за тонну.

Отмечается, что показатели аномальны особенно потому, что на май и начало июня на российском топливном рынке, как правило, приходится наибольший рост оптовых цен. Это связано с ростом спроса перед началом сезона отпусков. Для НПЗ же это период ремонта, соответственно, снижения выпуска топлива.



Для сравнения: во время пандемии, весной 2020-го, в марте и апреле стоимость оптовых цен на топливо резко упала, а в мае уже превышала 40 тысяч рублей за тонну. На тот момент нефть стоила 25 долларов за баррель, а курс рубля превышал 70 рублей за доллар.



Как отмечает «Коммерсантъ», условия, сложившиеся на рынке в данный момент, уникальны. Если раньше во время падения спроса на топливо внутри страны, компании могли снизить переработку и нарастить экспорт сырой нефти, то сейчас они сталкиваются с куда более тяжелым выбором. Им предстоит либо увеличивать загрузку НПЗ, что непременно скажется на маржинальности, либо нести прямые убытки, остановив часть добычи.

Еще одним фактором в нынешних условиях становится укрепление рубля. Оно также снижает привлекательность экспорта и стимулирует поставлять больше топлива на внутренний рынок. Это, в свою очередь, требует снижения цены.

