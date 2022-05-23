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    Руководство МВД отчиталось о годовых доходах

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    В МВД рассказали о доходах высокопоставленных сотрудников за прошлый год. Ведомство опубликовало декларации в понедельник, 23 мая.

    Лидирует в списке начальник финансово-экономического департамента Ирина Кальбфляйш: она задекларировала доход в 23,5 млн (против прошлогодних 3,2 млн) – включая единовременную субсидию на покупку квартиры.

    На втором месте идет заместитель министра внутренних дел, генерал-полковник полиции Виталий Шулика: он задекларировал 14,9 млн рублей – на 10,7 млн больше, чем в прошлом году. Он владеет четырьмя земельными участками общей площадью в 42 сотки, а на жену полицейского зарегистрирована квартира площадью 107,7 квадратных метров и автомобиль Land Rover Discovery. Третью строчку в списке занимает начальник департамента делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД Валерий Майданов с 9,2 млн рублей (доход повысился на 3,2 млн).

    Статс-секретарь МВД Игорь Зубов задекларировал доход в 6,05 млн рублей, первый заместитель главы ведомства Владимира Колокольцева генерал-полковник Александр Горовой — 5,5 млн рублей, замминистра генерал-лейтенант Андрей Храпов — 5,4 млн рублей. Сам Колокольцев ранее указал доход в 17,4 млн рублей – за год он увеличился на 2,6 млн.

    Начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища Игорь Медведев отчитался о доходе в 2,63 млн рублей, а его супруга – в 2,64 млн рублей. На нее зарегистрирован автомобиль Hyundai Creta, супруги имеют общую квартиру в 111 квадратных метров.

    Ранее о доходах рассказали председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин (16 млн против 15,7) и Верховного суда Вячеслав Лебедев (12,9 млн против 11,8).

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