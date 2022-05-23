Фейк дня, а может, и месяца. Банк России отреагировал на слухи об ограничениях на снятие наличных

Банк России отреагировал на слухи о том, что в России могут быть введены ограничения на снятие наличных, назвав это фейком. Соответствующее сообщение появилось 23 мая в телеграм-канале регулятора.
«Фейк дня, а может быть, и месяца (а мы их много повидали)», — говорится в сообщении. В Банке России подчеркивают: в поддельном письме, распространяемом анонимными телеграм-каналами, есть очевидные ляпы.
В ведомстве заявляют: проблем с доступностью рублевой наличности в России нет. Впрочем, как и никаких ограничений на снятие.
«Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — напоминает регулятор.