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    Фейк дня, а может, и месяца. Банк России отреагировал на слухи об ограничениях на снятие наличных

    2026
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    Банк России отреагировал на слухи о том, что в России могут быть введены ограничения на снятие наличных, назвав это фейком. Соответствующее сообщение появилось 23 мая в телеграм-канале регулятора.

    «Фейк дня, а может быть, и месяца (а мы их много повидали)», — говорится в сообщении. В Банке России подчеркивают: в поддельном письме, распространяемом анонимными телеграм-каналами, есть очевидные ляпы.

    В ведомстве заявляют: проблем с доступностью рублевой наличности в России нет. Впрочем, как и никаких ограничений на снятие.

    «Помните, что закрывая вклады раньше срока, вы теряете накопленные проценты», — напоминает регулятор.

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