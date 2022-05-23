«Зенит» хочет подписать с Семаком трехлетний контракт

Футбольный клуб «Зенит» ведёт переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Как сообщил в эфире «Радио Зенит» комментатор Геннадий Орлов, речь идёт о соглашении на три года.



«Мне сейчас позвонил Алексей Борисович Миллер, который слушает нашу программу. И он сказал: «Геннадий Сергеевич, скажите нашим уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трехлетний контракт Сергею Богдановичу. Так что, почитатели таланта Семака, будьте спокойны! Все будет очень хорошо!» — сказал журналист.

