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    «Зенит» хочет подписать с Семаком трехлетний контракт

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    Футбольный клуб «Зенит» ведёт переговоры с главным тренером Сергеем Семаком о продлении контракта. Как сообщил в эфире «Радио Зенит» комментатор Геннадий Орлов, речь идёт о соглашении на три года.

    «Мне сейчас позвонил Алексей Борисович Миллер, который слушает нашу программу. И он сказал: «Геннадий Сергеевич, скажите нашим уважаемым радиослушателям, что у Семака предусмотрен один год продления по действующему соглашению. Но мы готовим трехлетний контракт Сергею Богдановичу. Так что, почитатели таланта Семака, будьте спокойны! Все будет очень хорошо!» — сказал журналист.

    Напомним, что Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. За это время он выиграл с клубом 7 трофеев, в том числе четыре титула чемпиона России.

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