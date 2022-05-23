В Белоруссии работают над производством комплектующих и техобслуживанием самолетов SSJ100 и MC-21

В Белоруссии могут ввести в эксплуатацию российские самолеты и наладить выпуск комплектующих для ряда отечественных моделей. Об этом 23 мая сообщается в телеграм-канале Минтранса Белоруссии.



В ведомстве отмечают, что прорабатывается вопрос о перевозках «в азиатский регион» грузов при помощи российских Ил 96–400Т. Также в Белоруссии прорабатывается вопрос о производстве комплектующих для российских Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и MC-21. Там же может быть налажено техобслуживание бортов.

