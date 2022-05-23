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    В Белоруссии работают над производством комплектующих и техобслуживанием самолетов SSJ100 и MC-21

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    3 комментария

    В Белоруссии могут ввести в эксплуатацию российские самолеты и наладить выпуск комплектующих для ряда отечественных моделей. Об этом 23 мая сообщается в телеграм-канале Минтранса Белоруссии.

    В ведомстве отмечают, что прорабатывается вопрос о перевозках «в азиатский регион» грузов при помощи российских Ил 96–400Т. Также в Белоруссии прорабатывается вопрос о производстве комплектующих для российских Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и MC-21. Там же может быть налажено техобслуживание бортов.

    Ранее госкорпорация «Ростех» заявила, что к 2024 году SSJ 100 будет полностью производиться только из российских деталей. Поставки МС-21 из полностью отечественных компонентов должны начаться тогда же.

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    Комментарии (3)

    Денеб
    Упаси нас, Боже, от Сухих Суперджетов на белорусских комплектующих.....
    Dmitry Antonov
    Они, там на верхах, как когда-то их деды на фронте, думают только об одном, как ещё один день или год прожить при своём интересе. О большем или долговременном они даже не думают, только о том, что деду надо подыграть.
    Maxi 555
    А как будут счастливы пассажиры, гордые тем,что запчасти импортозамещены белорусским заводом. Только вот стрёмно не будет летать?
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