В Белоруссии работают над производством комплектующих и техобслуживанием самолетов SSJ100 и MC-21

В Белоруссии могут ввести в эксплуатацию российские самолеты и наладить выпуск комплектующих для ряда отечественных моделей. Об этом 23 мая сообщается в телеграм-канале Минтранса Белоруссии.
В ведомстве отмечают, что прорабатывается вопрос о перевозках «в азиатский регион» грузов при помощи российских Ил 96–400Т. Также в Белоруссии прорабатывается вопрос о производстве комплектующих для российских Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) и MC-21. Там же может быть налажено техобслуживание бортов.
Ранее госкорпорация «Ростех» заявила, что к 2024 году SSJ 100 будет полностью производиться только из российских деталей. Поставки МС-21 из полностью отечественных компонентов должны начаться тогда же.