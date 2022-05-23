ВТБ перестал быть акционером СПб Биржи

Банк ВТБ сократил свою долю в капитале Санкт-Петербургской биржи с 9,2% до нуля. Об этом 23 мая пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.



Подробности сделки, в результате которой ВТБ прекратил участие в капитале СПб Биржи, не раскрываются в связи с условиями конфиденциальности. Известно только, что состоялась она 20 мая.

