ВТБ перестал быть акционером СПб Биржи

Банк ВТБ сократил свою долю в капитале Санкт-Петербургской биржи с 9,2% до нуля. Об этом 23 мая пишет ТАСС со ссылкой на сообщение кредитной организации.
Подробности сделки, в результате которой ВТБ прекратил участие в капитале СПб Биржи, не раскрываются в связи с условиями конфиденциальности. Известно только, что состоялась она 20 мая.
ВТБ вошел в капитал Санкт-Петербургской биржи в апреле прошлого года, а спустя месяц увеличил свою долю с 5% до 10,8%.
После начала спецоперации на Украине ВТБ попал под блокирующие санкции США. В результате брокерские подразделения банка лишились возможности совершать транзакции в долларах и любые сделки с иностранными контрагентами. Для клиентов ВТБ торговля иностранными бумагами стала невозможной, в том числе и акциями российских компаний, зарегистрированных за рубежом, например «Тинькофф» и «Яндекса». После этого в банке решили перевести счета клиентов с иностранными ценными бумагами другим брокерам, не попавшим под санкции.