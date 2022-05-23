Слоны в Московском зоопарке снова гуляют на свежем воздухе. Малышей не пугает даже дождь

пресс-служба Московского зоопарка
В столице стало достаточно тепло — для слонов в Московском зоопарке снова открыли уличный вольер. Они могут гулять там, когда захотят, но особенно холодные ночи придется пережидать под крышей.
Как сообщает 23 мая пресс-служба зверинца, в вольере есть большая песчаная куча, которую слоны с удовольствием разбирают. А еще могут обсыпаться песком в жару. Есть там и бассейн, в который влезет даже крупный самец, а еще специальные слоновьи игрушки — например особо крепкие шары и бочки.
«Слоны гуляют по настроению и в зависимости от погоды. Юные Филимон и Капри иногда с удовольствием бегают и в дождь, тогда как их родители недолюбливают осадки и предпочитают пережидать их в тепле», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Посетители зоопарка могут сами посмотреть на уличный вольер: для них подготовлена специальная обзорная площадка.