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    Слоны в Московском зоопарке снова гуляют на свежем воздухе. Малышей не пугает даже дождь

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    2 комментария

    пресс-служба Московского зоопарка

    В столице стало достаточно тепло — для слонов в Московском зоопарке снова открыли уличный вольер. Они могут гулять там, когда захотят, но особенно холодные ночи придется пережидать под крышей.

    Как сообщает 23 мая пресс-служба зверинца, в вольере есть большая песчаная куча, которую слоны с удовольствием разбирают. А еще могут обсыпаться песком в жару. Есть там и бассейн, в который влезет даже крупный самец, а еще специальные слоновьи игрушки — например особо крепкие шары и бочки.

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    «Слоны гуляют по настроению и в зависимости от погоды. Юные Филимон и Капри иногда с удовольствием бегают и в дождь, тогда как их родители недолюбливают осадки и предпочитают пережидать их в тепле», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

    Посетители зоопарка могут сами посмотреть на уличный вольер: для них подготовлена специальная обзорная площадка.

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    Комментарии (2)

    MAGDANOZA
    И почему дети в Петербурге никогда не видели живого слона? Город маловат для такой экзотики?
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