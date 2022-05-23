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    В Петербурге осудили мошенников, которые запугивали пенсионеров параличом, «впаривали» им БАДы и прикарманивали деньги

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    1 комментарий

    Невский райсуд Петербурга отправил в колонию мошенников, которые обманывали петербургских пенсионеров. Они втридорога продавали им БАДы, но не гнушались похищать деньги и просто так.

    О подробностях дела рассказывает 23 мая объединенная пресс-служба городских судов. Весной 2020 года одна из фигурантов — Юлия Полякова — собрала себе команду, в которую вошли Марианна Далекая и Николай Куландин. За пару месяцев они обманули и обокрали 14 человек из разных районов Петербурга.

    Мошенники звонили жертвам, представлялись медицинскими и социальными работниками и убеждали пожилых людей, что у них есть тяжелые болезни, которые могут привести к параличу. За БАДы пенсионеры отдали от 10 до 334 тысяч рублей, а у троих из квартир вынесли еще 100, 300 и 476 тысяч.

    Фигуранты вину признали, но частично: якобы организованной группировки у них не было, а обманули они не такое большое количество человек, но точное число припомнить затруднились.

    Полякову и Далекую признали виновными в 14 эпизодах мошенничества, а Куландина — в 9, и всех троих — в трех кражах. Поляковой назначили 9,5 лет в колонии общего режима со штрафом в 750 тысяч рублей, Далекой — 8,5 лет и штраф в 650 тысяч рублей, а Куландину — 5 лет и штраф в 400 тысяч рублей, его взяли под стражу в зале суда. Также Полякову и Далекую лишили права заниматься деятельностью в сфере медицинского и социального обслуживания, реабилитации пенсионеров и инвалидов в течение двух лет.

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    Комментарии (1)

    07A
    Лучше бы они в армии отслужили.
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