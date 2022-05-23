В Петербурге осудили мошенников, которые запугивали пенсионеров параличом, «впаривали» им БАДы и прикарманивали деньги

Невский райсуд Петербурга отправил в колонию мошенников, которые обманывали петербургских пенсионеров. Они втридорога продавали им БАДы, но не гнушались похищать деньги и просто так.

О подробностях дела рассказывает 23 мая объединенная пресс-служба городских судов. Весной 2020 года одна из фигурантов — Юлия Полякова — собрала себе команду, в которую вошли Марианна Далекая и Николай Куландин. За пару месяцев они обманули и обокрали 14 человек из разных районов Петербурга.



Мошенники звонили жертвам, представлялись медицинскими и социальными работниками и убеждали пожилых людей, что у них есть тяжелые болезни, которые могут привести к параличу. За БАДы пенсионеры отдали от 10 до 334 тысяч рублей, а у троих из квартир вынесли еще 100, 300 и 476 тысяч.

