В Петербурге осудили мошенников, которые запугивали пенсионеров параличом, «впаривали» им БАДы и прикарманивали деньги

Невский райсуд Петербурга отправил в колонию мошенников, которые обманывали петербургских пенсионеров. Они втридорога продавали им БАДы, но не гнушались похищать деньги и просто так.
О подробностях дела рассказывает 23 мая объединенная пресс-служба городских судов. Весной 2020 года одна из фигурантов — Юлия Полякова — собрала себе команду, в которую вошли Марианна Далекая и Николай Куландин. За пару месяцев они обманули и обокрали 14 человек из разных районов Петербурга.
Мошенники звонили жертвам, представлялись медицинскими и социальными работниками и убеждали пожилых людей, что у них есть тяжелые болезни, которые могут привести к параличу. За БАДы пенсионеры отдали от 10 до 334 тысяч рублей, а у троих из квартир вынесли еще 100, 300 и 476 тысяч.
Фигуранты вину признали, но частично: якобы организованной группировки у них не было, а обманули они не такое большое количество человек, но точное число припомнить затруднились.
Полякову и Далекую признали виновными в 14 эпизодах мошенничества, а Куландина — в 9, и всех троих — в трех кражах. Поляковой назначили 9,5 лет в колонии общего режима со штрафом в 750 тысяч рублей, Далекой — 8,5 лет и штраф в 650 тысяч рублей, а Куландину — 5 лет и штраф в 400 тысяч рублей, его взяли под стражу в зале суда. Также Полякову и Далекую лишили права заниматься деятельностью в сфере медицинского и социального обслуживания, реабилитации пенсионеров и инвалидов в течение двух лет.