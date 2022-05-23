Беглов заявил о 100 тысячах интернет-атак в Петербурге и фейках о госвласти

Сотни тысяч интернет-атак зафиксированы в Петербурге – покушаются на государственные ресурсы, запускают фейки, заявил губернатор Александр Беглов.
«В последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы. Большая часть с территории США, Канады, Европейского союза и Великобритании. Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть», – рассказал Александр Беглов 23 мая в традиционном радиообращении.
Петербург, по словам градоначальника, принимает необходимые оперативные меры.
«По поручения президента мы направили свои предложения федеральному центру в сфере защиты информации», – отметил Беглов.