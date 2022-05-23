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    Беглов заявил о 100 тысячах интернет-атак в Петербурге и фейках о госвласти

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    2 комментария

    Сотни тысяч интернет-атак зафиксированы в Петербурге – покушаются на государственные ресурсы, запускают фейки, заявил губернатор Александр Беглов.

    «В последние три месяца в Санкт-Петербурге зафиксировано свыше 100 тысяч компьютерных атак на государственные информационные ресурсы. Большая часть с территории США, Канады, Европейского союза и Великобритании. Появился огромный вал фейков, дискредитирующих госвласть», – рассказал Александр Беглов 23 мая в традиционном радиообращении.

    Петербург, по словам градоначальника, принимает необходимые оперативные меры.

    «По поручения президента мы направили свои предложения федеральному центру в сфере защиты информации», – отметил Беглов.

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    Комментарии (2)

    своих не бросаем
    день бягломяна сегодня
    Ганс-Дитрих Геншер
    компьютерные атаки это как "куки, спамы, троянские кони" :)
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