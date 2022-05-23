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    Беглов заверил, что Петербургу хватит денег и на пенсии с пособиями, и на метро с развязками

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    8 комментариев

    Бюджет Петербурга справится со всеми социальными обязательствами и намеченными проектами, заверил губернатор Александр Беглов.

    «К началу мая в бюджет Петербурга поступило 438 млрд рублей доходов. На 68% больше, чем год назад за тот же период. Подушка безопасности, которую мы создали, позволит Петербурга в первую очередь выполнить социальные обязательства: выплачивать все региональные надбавки, пенсии и пособия. Это очень важно в условиях новых вызовов», — заявил Беглов 23 мая в традиционном радиообращении.

    Также, по его словам, прибавка к бюджету защитит планы развития Петербурга, позволит и дальше строить школы и детские сады, больницы и поликлиники, новые станции метро и развязки.

    «Финансирование на городские проекты выделяется в полном объеме, идет активное заключение контрактов», — подчеркнул губернатор Петербурга.

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    Комментарии (8)

    angel of death
    а на маршруты автобусов до новых ЖК, которые сдают застройщики в 2022-2023 годах - денег нет? =/
    wbons
    держитесь там , всего вам хорошего ! (С)
    mailbox
    когда будет метро вдоль ветеранов, в лигово и аэропорту или закрывайте стройки на полях!!!
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