Умер создатель кораблей «Звездных войн» Колин Кантуэлл

В возрасте 90 лет скончался художник Колин Кантуэлл, известный как создатель космических кораблей в «Звездных войнах». Об этом 22 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.
Колин Кантуэлл работал как художник над культовыми фильмами «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Близкие контакты третьей степени» (1977) и другими фантастическими блокбастерами. Наибольшую известность ему принесла работа с Джорджем Лукасом, для культового фильма которого Кантуэлл создал оригинальные конструкции и концептуальные модели космических кораблей X-wing, TIE-истребителя, «звездного разрушителя» и орбитальной боевой станции «Звезда смерти».
Колин Кантуэлл родился в Сан-Франциско в 1932 году. Он рос слабым и болезненным ребенком, у него были чахотка и проблемы со зрением. В своей биографии художник писал, что именно детские болезни подтолкнули его к дальнейшим достижениям, потому что он стремился наверстать время, упущенное в ранние годы.
Кантуэлл работал в знаменитой школе архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, а также заведовал образовательными программами в НАСА в 1960-х годах.
Колин Кантуэлл написал также два фантастических романа.