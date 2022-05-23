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    Умер создатель кораблей «Звездных войн» Колин Кантуэлл

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    В возрасте 90 лет скончался художник Колин Кантуэлл, известный как создатель космических кораблей в «Звездных войнах». Об этом 22 мая сообщило издание The Hollywood Reporter.

    Колин Кантуэлл работал как художник над культовыми фильмами «2001 год: Космическая одиссея» (1968), «Близкие контакты третьей степени» (1977) и другими фантастическими блокбастерами. Наибольшую известность ему принесла работа с Джорджем Лукасом, для культового фильма которого Кантуэлл создал оригинальные конструкции и концептуальные модели космических кораблей X-wing, TIE-истребителя, «звездного разрушителя» и орбитальной боевой станции «Звезда смерти».

    Колин Кантуэлл родился в Сан-Франциско в 1932 году. Он рос слабым и болезненным ребенком, у него были чахотка и проблемы со зрением. В своей биографии художник писал, что именно детские болезни подтолкнули его к дальнейшим достижениям, потому что он стремился наверстать время, упущенное в ранние годы.

    Кантуэлл работал в знаменитой школе архитектуры Фрэнка Ллойда Райта, а также заведовал образовательными программами в НАСА в 1960-х годах.

    Колин Кантуэлл написал также два фантастических романа.

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