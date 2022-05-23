Попытка ГИБДД догнать подозрительную машину на Невском споткнулась о «Жигули»

Автомобиль ГИБДД попал в аварию в центре Петербурга днем 23 мая. Маневр инспекторов стал неожиданностью для проезжавшего перекресток водителя.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
В 15:25 на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись Hyundai Solaris ГИБДД и «Жигули». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники отдельного батальона ДПС заметили автомобиль, предположительно находящийся в розыске, включили проблесковые маяки и стали разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.
В результате аварии никто не пострадал. Обе машины, как видно на кадрах с места ДТП, получили повреждения передней части.