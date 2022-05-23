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    Попытка ГИБДД догнать подозрительную машину на Невском споткнулась о «Жигули»

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    3 комментария

    Автомобиль ГИБДД попал в аварию в центре Петербурга днем 23 мая. Маневр инспекторов стал неожиданностью для проезжавшего перекресток водителя.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    В 15:25 на перекрестке Невского проспекта и Садовой улицы столкнулись Hyundai Solaris ГИБДД и «Жигули». Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сотрудники отдельного батальона ДПС заметили автомобиль, предположительно находящийся в розыске, включили проблесковые маяки и стали разворачиваться. В этот момент и произошло столкновение.

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    В результате аварии никто не пострадал. Обе машины, как видно на кадрах с места ДТП, получили повреждения передней части.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии (3)

    Люба пытная)
    А догадайтесь, кто будет признан виновным? )))
    AlBerkut
    Где, в каком подземном переходе, купил права продавец полосатых палок из соляриса?
    Пусть там же либо ездить купит, и глаза, либо продаст обратно ВУ😉
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