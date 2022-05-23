Квартиру тушили на Новоизмайловском проспекте, есть пострадавший

Квартирный пожар произошёл в Московском районе Петербурга в понедельник, 23 мая. Работа нашлась и для огнеборцев, и для медиков.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Новоизмайловский проспект, 73 вызвали в начале пятого часа вечера. К пятиэтажке приехали три расчёта, очаг возгорания обнаружили в двухкомнатной квартире.
По данным ведомства, возгорание ликвидировали через двадцать минут после того, как дежурный получил сигнал. В одной из комнат обгорели пять квадратных метров обстановки, пострадал мужчина. Бригада скорой помощи увезла его в больницу.