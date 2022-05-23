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    Квартиру тушили на Новоизмайловском проспекте, есть пострадавший

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    Квартирный пожар произошёл в Московском районе Петербурга в понедельник, 23 мая. Работа нашлась и для огнеборцев, и для медиков.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Новоизмайловский проспект, 73 вызвали в начале пятого часа вечера. К пятиэтажке приехали три расчёта, очаг возгорания обнаружили в двухкомнатной квартире.

    По данным ведомства, возгорание ликвидировали через двадцать минут после того, как дежурный получил сигнал. В одной из комнат обгорели пять квадратных метров обстановки, пострадал мужчина. Бригада скорой помощи увезла его в больницу.

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