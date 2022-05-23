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    WSJ: Apple планирует увеличивать производство за пределами Китая

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    4 комментария

    На фоне строгой антиковидной политики Китая и нарастающего международного напряжения Apple надеется вывести часть своего производства за пределы КНР. Компания уже заявила об этом некоторым своим контрактным производителям, сообщает 23 мая The Wall Street Journal.

    Ранее Apple прогнозировала падение продаж в текущем квартале на 8 миллиардов долларов из-за перебоев в поставках и проблем в отношениях США и Китая. В качестве возможных альтернатив рассматриваются Индия и Вьетнам, где уже есть производственные мощности Apple. В Китае на настоящий момент производится более 90% продукции компании.

    О планах снизить роль Китая Apple заявляла еще в 2019 году, на фоне торговой войны между США и КНР. В 2020 году компания перенесла часть производства iPad и MacBook во Вьетнам. В апреле 2022 года производство смартфонов iPhone 13 запустилось в Индии.

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    Комментарии (4)

    Алик-1
    Apple плохо слушали Трампа, а тот предлагал вернуть производство в Штаты. Теперь им подложит сюрприз Индия. Или Вьетнам. И все начнётся сначала
    274488045
    Китай давно должен выкинуть Apple из страны, пока они не разрешат устанавливать приложения согласно законов стран, а не указки с США
    NoName1234
    А старбакс тоже уходит из РФ. И скатертью дорожка!!!!
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