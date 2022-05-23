WSJ: Apple планирует увеличивать производство за пределами Китая

На фоне строгой антиковидной политики Китая и нарастающего международного напряжения Apple надеется вывести часть своего производства за пределы КНР. Компания уже заявила об этом некоторым своим контрактным производителям, сообщает 23 мая The Wall Street Journal.



Ранее Apple прогнозировала падение продаж в текущем квартале на 8 миллиардов долларов из-за перебоев в поставках и проблем в отношениях США и Китая. В качестве возможных альтернатив рассматриваются Индия и Вьетнам, где уже есть производственные мощности Apple. В Китае на настоящий момент производится более 90% продукции компании.

