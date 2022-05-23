Российских керлингистов ждет дефицит камней. Проблему пытаются решить за счет параллельного импорта

Производители камней для керлинга оказались продавать свою продукцию в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, под угрозой оказалась подготовка отечественных спортсменов.
«Производители в мире отказались возить камни в Россию. Что касается китайских производителей, то здесь нет понимания. И готовить команды без этого невозможно», — подчеркнул Свищев.
Проблему можно решить за счет параллельного импорта, считает Свищев, однако в соответствующем проекте, разработанном Минпромторгом, спортивное оборудование отсутствует.
«Может быть, есть смысл внести туда ряд спортивных товаров, которые мы не можем произвести быстро без разработок проектных институтов», — говорит Свищев.
Гранит для изготовления камней добывают на острове Эйлса-Крейг в Шотландии (считается лучшим) и в валлийском Трефоре. Согласно олимпийским стандартам, камень должен быть 278 мм в диаметре, 136 мм в высоту и весом 20 кг.
На Олимпиаде-2022 в Пекине женская сборная России по керлингу выиграла лишь один матч из девяти, заняв последнее место. Мужская команда проиграла пять матчей из девяти и не смогла выйти из группы.