Российских керлингистов ждет дефицит камней. Проблему пытаются решить за счет параллельного импорта

Производители камней для керлинга оказались продавать свою продукцию в Россию. Как сообщает ТАСС со ссылкой на президента Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева, под угрозой оказалась подготовка отечественных спортсменов.



«Производители в мире отказались возить камни в Россию. Что касается китайских производителей, то здесь нет понимания. И готовить команды без этого невозможно», — подчеркнул Свищев.