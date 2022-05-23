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    В Ингушетии убили молодого человека, укравшего невесту. Под подозрением — ее брат

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    В Ингушетии по подозрению в убийстве 29-летнего жителя задержали брата украденной невесты. Об этом 23 мая сообщает республиканский СК СКР.

    По данным ведомства, около полуночи 19 мая в больницу с огнестрельными ранениями головы и туловища доставили тело жителя республики. Мужчину, как установило следствие, убили из-за девушки, которую он похитил для женитьбы.

    «Преступление совершено на почве неприязненных отношений, возникших в связи с похищением потерпевшим с целью вступления в брак сестры подозреваемого», — сообщили в региональном СКР.

    Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчину заключили под стражу.

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