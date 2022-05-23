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    «Представляет угрозу конституционному строю и безопасности». Фонд им. Генриха Бёлля признали нежелательным в России

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    3 комментария

    Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой международной НПО «Фонд имени Генриха Бёлля». Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — заявили в ГП, добавив, что информация о принятом решении направлена в Минюст для включения фонда в соответствующий перечень «нежелательных».

    Согласно описанию на сайте фонда, он «борется за демократию и права человека, выступает за социально-экологические преобразования». Организация имеет российский офис в Москве. 8 апреля 2022 года ее филиал был исключен из реестра иностранных НПО Минюста РФ. Фонд связан с немецкой партией «Зеленые».

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    Комментарии (3)

    своих не бросаем
    пишем конституционный, читаем диктаторский
    alexadmin
    "Взять бы этого Канта да на Соловки на 3 года" (ц)
    Капитан Очевидность2
    Так россияне узнали, что оказывается в России существовал и шатал конституцию этот фонд.
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