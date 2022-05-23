«Представляет угрозу конституционному строю и безопасности». Фонд им. Генриха Бёлля признали нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность немецкой международной НПО «Фонд имени Генриха Бёлля». Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что деятельность фонда представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации», — заявили в ГП, добавив, что информация о принятом решении направлена в Минюст для включения фонда в соответствующий перечень «нежелательных».
Согласно описанию на сайте фонда, он «борется за демократию и права человека, выступает за социально-экологические преобразования». Организация имеет российский офис в Москве. 8 апреля 2022 года ее филиал был исключен из реестра иностранных НПО Минюста РФ. Фонд связан с немецкой партией «Зеленые».