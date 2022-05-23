Воля, разум или тайные силы. ВЦИОМ определил, во что верят россияне

Конспирологических теорий в России придерживаются пенсионеры и любители телевизора — к такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения, исследовав отношение россиян к влиянию тайных сил и организаций на мировое устройство.



Согласно опубликованным 23 мая результатам опроса, сторонниками теорий заговора оказались 37% респондентов — каждый третий опрошенный. Преимущественно это люди старшего возраста (49%) и активные телезрители (48%). При этом за последние три десятилетия россияне стали в два раза чаще отрицать наличие тайных обществ — больше половины опрошенных (51%) не верят в теории заговора. В основном это молодежь (около 64%) и пользователи Интернета (63%).

