Воля, разум или тайные силы. ВЦИОМ определил, во что верят россияне

Конспирологических теорий в России придерживаются пенсионеры и любители телевизора — к такому выводу пришли во Всероссийском центре изучения общественного мнения, исследовав отношение россиян к влиянию тайных сил и организаций на мировое устройство.
Согласно опубликованным 23 мая результатам опроса, сторонниками теорий заговора оказались 37% респондентов — каждый третий опрошенный. Преимущественно это люди старшего возраста (49%) и активные телезрители (48%). При этом за последние три десятилетия россияне стали в два раза чаще отрицать наличие тайных обществ — больше половины опрошенных (51%) не верят в теории заговора. В основном это молодежь (около 64%) и пользователи Интернета (63%).
Доля же тех, кому с разной периодичностью приходилось сталкиваться с влиянием мистических сил, за 30 лет сократилась в четыре раза. В наши дни у россиян больше не возникает ощущения, что их поведением управляет сверхъестественное, в то время как в 1992 году мистицизм был свойственен каждому второму (88% против 48% в 1992-м).
Как отмечает ВЦИОМ, за три последних десятилетия субъектность населения выросла почти в два раза — это значит, что люди стали больше надеяться на себя, отдалившись от внешних сил и других, не зависящих от человека, причин.
Всероссийский телефонный опрос проводился 28 апреля. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.