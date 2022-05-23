Скоро лето: билайн и студенты СПбГУТ подготовили сеть Петербурга к нагрузкам

К началу отпускного сезона билайн увеличил ёмкость сети 4G в городе, чтобы обеспечить туристов и отдыхающих качественной связью. В этом году к команде оператора присоединились студенты Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.



Фото: предоставлено пресс-службой билайн Поделиться Поделиться





Дополнительные базовые станции 4G/LTE размещены на плавучих пристанях у Дворцовой и Английской набережных. Они небольшие, но позволяют существенно увеличить ёмкость покрытия там, где больше всего туристов и где ожидаются массовые мероприятия — например, праздник выпускников «Алые паруса».

Технические специалисты провели монтаж базовых станций совместно со студентами IV курса факультета радиотехнологий связи СПбГУТ. Это стало возможно благодаря соглашению, заключённому между вузом и мобильным оператором. В частности, оно позволяет проводить совместные проекты в области образования и науки, заниматься организацией студенческой практики и стажировок.



Учащиеся, которые помогали готовить сеть к лету, пишут совместную дипломную работу — и опыт в подключении телеком-оборудования будет нужен им в подготовке практической части.

«Проекты по улучшению качества покрытия в Петербурге билайн реализует круглый год. Но пик активности приходится на летний сезон, когда число туристов и массовых мероприятий резко вырастает. Размещение оборудования на набережных — только часть большой работы. Мы очень рады тому, что в этом году нам помогают молодые специалисты одного из ключевых вузов отрасли связи в России. Мы рассчитываем, что сотрудничество с СПбГУТ позволит подготовить кадровый резерв для нашего технического блока в регионе, где находится целый ряд центров технических компетенций билайна», — комментирует Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике ПАО «ВымпелКом» (ТМ билайн).



«Университет телекоммуникаций активно сотрудничает с компанией билайн, реализуя целый ряд образовательных и технологических проектов. Мы готовим специалистов, которые могут присоединиться к профессиональным командам мобильного оператора, а для компании это новые кадры с необходимыми знаниями, навыками и компетенциями. В преддверии лета студенты факультета радиотехнологий связи уверенно показали себя в монтаже базовых станций. А значит, связь в Петербурге будет еще более надежной, быстрой и доступной!» — говорит Георгий Машков, исполняющий обязанности ректора СПбГУТ им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.



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