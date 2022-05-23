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    Появились кадры спасения группы туристов, застрявших на горе Эльбрус

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    2 комментария

    Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарской Республики спасли группу из четырёх альпинистов, застрявших на восточной вершине Эльбруса. Группа оказалась незарегистрированной.

    ГУ МЧС России по КБР

    Как сообщили «Фонтанке» в дежурной службе МЧС по КБР 23 мая, попавшие в беду туристы приехали из Челябинска.

    «Приехали сами по себе, группа незарегистрированная. На чьём вертолёте они прибыли — пока ещё неизвестно», — добавили в ведомстве.

    В распоряжении редакции оказались видеозаписи, сделанные, по утверждению читателя, у станции Гарабаши канатной дороги в момент завершения эвакуации туристов.

    Дмитрий Савельев

    Накануне, 22 мая, спасатели вышли на помощь четырём альпинистам, находившимся на восточной вершине Эльбруса. Во время их спуска погода ухудшилась, работы приостановили. Сегодня днём туристов доставили в базовый лагерь, пострадавших нет. Прокуратура Кабардино-Балкарии организовала проверку.

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    Комментарии (2)

    Денеб
    Нужно перед каждым восхождением брать залог 20 тыс.р. с каждого туриста / альпиниста за потенциальное спасение.....
    Local
    Суровые челябинские мужики.
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