Появились кадры спасения группы туристов, застрявших на горе Эльбрус

Сотрудники МЧС Кабардино-Балкарской Республики спасли группу из четырёх альпинистов, застрявших на восточной вершине Эльбруса. Группа оказалась незарегистрированной.
ГУ МЧС России по КБР
Как сообщили «Фонтанке» в дежурной службе МЧС по КБР 23 мая, попавшие в беду туристы приехали из Челябинска.
«Приехали сами по себе, группа незарегистрированная. На чьём вертолёте они прибыли — пока ещё неизвестно», — добавили в ведомстве.
В распоряжении редакции оказались видеозаписи, сделанные, по утверждению читателя, у станции Гарабаши канатной дороги в момент завершения эвакуации туристов.
Дмитрий Савельев