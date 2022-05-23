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    В Москве из детского сада сбежали три мальчика

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    9 комментариев

    Прокуратура г. Москвы

    На севере Москвы произошел переполох из-за побега нескольких малышей с территории дошкольного учреждения. Об этом 23 мая сообщила прокуратура столицы.

    Во время прогулки трое 6-летних мальчиков покинули детский сад, расположенный на улице Лавочкина. Судя по кадрам видеоролика, они открыли калитку и выбежали с территории дошкольного учреждения.

    К настоящему времени сбежавшие дети найдены. Где были воспитали, которые должны были присматривать за малышами, не уточняется.

    «Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в московской прокуратуре.

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    Комментарии (9)

    Денеб
    Я садик покинул, пошёл воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать.....(С)
    274932453
    с дошкольного кичмана...
    Савва Морозов
    фильм Кортик-2
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