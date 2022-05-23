В Москве из детского сада сбежали три мальчика

Во время прогулки трое 6-летних мальчиков покинули детский сад, расположенный на улице Лавочкина. Судя по кадрам видеоролика, они открыли калитку и выбежали с территории дошкольного учреждения.

На севере Москвы произошел переполох из-за побега нескольких малышей с территории дошкольного учреждения. Об этом 23 мая сообщила прокуратура столицы.

К настоящему времени сбежавшие дети найдены. Где были воспитали, которые должны были присматривать за малышами, не уточняется.



«Будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в московской прокуратуре.

