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    Экономика и санкции

    Финляндия арестовала имущество российских компаний и граждан на € 80 млн

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    13 комментариев

    Стоимость конфискованного властями Финляндии имущества российских компаний и граждан, попавших в санкционные списки, достигла почти 80 миллионов евро. На железнодорожных путях страны простаивает более тысячи конфискованных грузовых вагонов. Вместе они образуют поезд длиной около 20 километров, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat.

    Составы выведены на запасные пути, их местонахождение неизвестно. Среди конфискованных товаров — около 260 тонн железной руды, оцененной примерно в 44 миллиона евро, и сырье для химической промышленности на общую сумму 1,6 миллиона евро. В постановлениях о конфискации собственниками задержанных вагонов обозначены российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, банк «ФК Открытие» и Государственная транспортная лизинговая компания. Также среди задержанного имущества находится собственность некоторых миллиардеров, попавших под санкции.

    В настоящее время общая стоимость активов составляет 76 миллионов евро, однако, как отмечает HS, эта сумма будет увеличиваться по мере проведения арестов и оценки.

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    Комментарии (13)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    Ого! (с)
    Irina_5
    Фру, случайно нажала на Ваш ник и увидела что Вы на форуме зарегистрировались 21 марта этого года, 2 месяца назад то есть. За это время было написано 496 постов во славу действующего режима. Неплохо, неплохо.
    Радует и Ваш последний пост. Ожидание большого бабаха.
    Не думали что этот бабах будет концом? Вашим в том числе. Или живём одним днём?
    фру
    чувствую приближение большого бабаха!
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