Финляндия арестовала имущество российских компаний и граждан на € 80 млн

Стоимость конфискованного властями Финляндии имущества российских компаний и граждан, попавших в санкционные списки, достигла почти 80 миллионов евро. На железнодорожных путях страны простаивает более тысячи конфискованных грузовых вагонов. Вместе они образуют поезд длиной около 20 километров, сообщает 23 мая издание Helsingin Sanomat.
Составы выведены на запасные пути, их местонахождение неизвестно. Среди конфискованных товаров — около 260 тонн железной руды, оцененной примерно в 44 миллиона евро, и сырье для химической промышленности на общую сумму 1,6 миллиона евро. В постановлениях о конфискации собственниками задержанных вагонов обозначены российская государственная корпорация развития ВЭБ.РФ, банк «ФК Открытие» и Государственная транспортная лизинговая компания. Также среди задержанного имущества находится собственность некоторых миллиардеров, попавших под санкции.
В настоящее время общая стоимость активов составляет 76 миллионов евро, однако, как отмечает HS, эта сумма будет увеличиваться по мере проведения арестов и оценки.