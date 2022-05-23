«Огнетушители не помогали». Горящая машина уплотнила Дворцовую набережную

Горящий автомобиль собрал пробку в центре Петербурга днем 23 мая. Это уже третий автомобильный пожар за сегодня.

На Дворцовой набережной, возле дома 38, начала дымиться легковая машина, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Лена. Пожар попытались устранить при помощи огнетушителей, но они не помогали, из-под капота вспыхнуло пламя. В 12:36 на место приехали пожарные, добавляет участница группы. Справиться с огнем удалось уже им.

По данным «Яндекс.Пробок», Дворцовая набережная к Дворцовому мосту плотно стоит от набережной Зимней канавки. Затор растянулся до набережной Кутузова, начинаясь от Гагаринской улицы, но уже не такой плотный.

В МЧС информация о пожаре поступила в 12:31, сообщает пресс-служба ведомства. Полыхавший Chevrolet потушили в 12:47. У машины выгорел моторный отсек.

За 23 мая это уже третий горящий автомобиль в Петербурге. В 1:26 у дома 34 по проспекту Просвещения полыхала легковая. Прибывшие на место пожарные справились с огнем к 1:41, но автомобиль сгорел практически полностью.

А в 10:08 в МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 51 по Магнитогорской улице. Там вспыхнул Mercedes. Возгорание потушили к половине одиннадцатого, но огонь уничтожил все сгораемые части автомобиля.

Во всех трех случаях сведений о пострадавших в ведомство не поступало.