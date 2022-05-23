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    «Огнетушители не помогали». Горящая машина уплотнила Дворцовую набережную

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    3 комментария

    Горящий автомобиль собрал пробку в центре Петербурга днем 23 мая. Это уже третий автомобильный пожар за сегодня.

    «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На Дворцовой набережной, возле дома 38, начала дымиться легковая машина, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Лена. Пожар попытались устранить при помощи огнетушителей, но они не помогали, из-под капота вспыхнуло пламя. В 12:36 на место приехали пожарные, добавляет участница группы. Справиться с огнем удалось уже им.

    Читатель «Фонтанки»

    В МЧС информация о пожаре поступила в 12:31, сообщает пресс-служба ведомства. Полыхавший Chevrolet потушили в 12:47. У машины выгорел моторный отсек.

    По данным «Яндекс.Пробок», Дворцовая набережная к Дворцовому мосту плотно стоит от набережной Зимней канавки. Затор растянулся до набережной Кутузова, начинаясь от Гагаринской улицы, но уже не такой плотный.

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    За 23 мая это уже третий горящий автомобиль в Петербурге. В 1:26 у дома 34 по проспекту Просвещения полыхала легковая. Прибывшие на место пожарные справились с огнем к 1:41, но автомобиль сгорел практически полностью.

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    А в 10:08 в МЧС поступило сообщение о пожаре у дома 51 по Магнитогорской улице. Там вспыхнул Mercedes. Возгорание потушили к половине одиннадцатого, но огонь уничтожил все сгораемые части автомобиля.

    Во всех трех случаях сведений о пострадавших в ведомство не поступало.

    Фото: «Мегаполис»

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    Комментарии (3)

    prohor1969
    Через радиатор эффективность тушения такая же, как и посыпание сверху закрытого капота
    prohor1969
    Интересно, чем думают тушители, когда посыпают порошком сверху закрытый капот?
    Можно же хотя бы дернуть ручку открывания, чтобы капот приоткрылся и тушить через щель. Да и практически всегда в анчале пожара можно полностью открыть капот, особенно когда стоят газовые упоры, если же кочерге, то после открытия что нибудь проложить, чтобы капот обратно на замок не встал. А чтобы не обжечься, подойдет любая тряпка, вплоть до собственной одежды. Кроме того, при открытом полностью капоте вероятность перехода огня на салон достаточно маловероятна плюс есть шанс сохранить хотя бы блок двигателя
    274931625
    Хорошо хоть пострадавших нет.
    Это какой-то флешмоб?
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