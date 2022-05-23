Полиция показала секретный склад с тоннами алкоголя и смертельным следом в Колпино

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 23 мая, цех, где разливали и готовили к продаже контрафактный алкоголь, ликвидировали на Бибиковской улице во Всеволожске. В доме нашли насосы, шланги, пластиковые канистры, этикетки элитных марок, бочки со спиртным и предполагаемого бутлегера — уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

Троих его возможных сообщников задержали на Шоссейной улице. Там, по данным полиции, был организован мелкооптовый магазин, где торговали контрафактом. Канистры для него делали сами в деревне Лепсари с помощью станка, который приобрёл предполагаемый организатор.

Экономическую полицию в алкоцех привело расследование дела по статье 238 УК о смертельном отравлении алкоголем, возбуждённого в июле прошлого года. Контрафакт унёс жизни двух мужчин и двух женщин в Колпинском районе Петербурга.



Общий объём изъятого спиртного по трём адресам превысил три тысячи литров. Канистры и бочки направили на экспертизу, результаты которой могут дать старт новому уголовному делу.

