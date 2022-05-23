    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 15

    5 м/с, сев

    759мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    Полиция показала секретный склад с тоннами алкоголя и смертельным следом в Колпино

    3062
    4 комментария

    ГУ МВД по Петербургу и области

    Сотрудники экономической полиции накрыли подпольный алкоцех во Всеволожском районе Ленинградской области, продукция которого могла стоить жизни четырём жителям Петербурга.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 23 мая, цех, где разливали и готовили к продаже контрафактный алкоголь, ликвидировали на Бибиковской улице во Всеволожске. В доме нашли насосы, шланги, пластиковые канистры, этикетки элитных марок, бочки со спиртным и предполагаемого бутлегера — уроженца одной из стран ближнего зарубежья.

    Троих его возможных сообщников задержали на Шоссейной улице. Там, по данным полиции, был организован мелкооптовый магазин, где торговали контрафактом. Канистры для него делали сами в деревне Лепсари с помощью станка, который приобрёл предполагаемый организатор.

    ПоделитьсяПоделиться

    Экономическую полицию в алкоцех привело расследование дела по статье 238 УК о смертельном отравлении алкоголем, возбуждённого в июле прошлого года. Контрафакт унёс жизни двух мужчин и двух женщин в Колпинском районе Петербурга.

    Общий объём изъятого спиртного по трём адресам превысил три тысячи литров. Канистры и бочки направили на экспертизу, результаты которой могут дать старт новому уголовному делу.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    академикдон
    Что, опять гасконцы шампанское бодяжат?
    266396700
    Где смертельный след???
    TheBest
    Этикетки в студию
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close