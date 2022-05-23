Полиция Петербурга нашла «Ладу», из-за которой был объявлен «Перехват». В крови оказалась не девушка

Двое мигрантов объясняют полиции необходимость и цели принудительной поездки, которую воскресным вечером устроили земляку в Невском районе Петербурга.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 23 мая, накануне в половине одиннадцатого часа вечера в полицию обратился 27-летний приезжий из Средней Азии с просьбой спасти своего 22-летнего родственника от похитителей. Те, по его словам, силой усадили его в «Ладу Ларгус» у станции метро «Ломоносовская» и увезли в неизвестном направлении.
Немногим позже номер экстренной службы набрал автомобилист, приметивший на одном из перекрёстков белую «Ладу», в которой рассмотрел нескольких мужчин и девушку с окровавленным лицом. По городу объявили план «Перехват». Искомый автомобиль сотрудники ДПС остановили на улице Бабушкина, 72. В салоне оказался родственник заявителя и двое его соотечественников 25 и 27 лет. Их доставили в отдел полиции для разбирательства. Вынужденного пассажира со следами побоев увезли в больницу.
«Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в полицейском главке.