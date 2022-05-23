Новые правила орфографии. В России решили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы

В новых правилах русской орфографии предлагается закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы. Об этом 23 мая заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I».



«Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал он (трансляция опубликована на сайте Московского патриархата).