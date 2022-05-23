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    Новые правила орфографии. В России решили закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы

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    56 комментариев

    В новых правилах русской орфографии предлагается закрепить написание слова «бог» с заглавной буквы. Об этом 23 мая заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на открытии Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I».

    «Правила русской орфографии и пунктуации были приняты в 1956 году, и никак не регламентировали правила написания слов, относящихся к религиозной сфере. Новый проект правил русской орфографии предлагает следующее: слово «Бог» необходимо писать с заглавной буквы, так же, как и с заглавной буквы имена апостолов, пророков, святых», — сказал он (трансляция опубликована на сайте Московского патриархата).

    Глава Минпросвещения уточнил, что правила были рассмотрены и одобрены на госкомиссии по русскому языку.

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    Комментарии (56)

    Klaus_Nesanta
    это точно министр просвещения? ах да, какое просвещение - такой и министр
    МатрёшечкА
    А на каждого, кто с маленькой напишет, найдется свой боец росгвардии и персональный автозак? )))
    mynine
    А почему не надо писать с большой буквы названия других выдуманных сверхъестественных существ: Фея, Русалка, Дракон, Леший, Единорог и тд. ?
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