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    КАД у развязки с ЗСД сузят и замедлят на несколько дней, чтобы покрасить лотки

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    Новые ограничения движения ждут участок внутреннего кольца КАД Петербурга на развязке с Западным скоростным диаметром в конце мая — начале июня. Там будут красить лотки в разделительной полосе.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    С 31 мая по 3 июня на участке внутреннего кольца КАД с 71-го по 73-й километр, на развязке с ЗСД и Дачным проспектом, будет перекрыта четвертая полоса, сообщает 23 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

    Работы на участке будут вестись круглосуточно, в две смены. Сборные железобетонные лотки окрасят полимерцементным составом. Выполнит работы ООО СПК «Зелёный город».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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