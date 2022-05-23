КАД у развязки с ЗСД сузят и замедлят на несколько дней, чтобы покрасить лотки

Новые ограничения движения ждут участок внутреннего кольца КАД Петербурга на развязке с Западным скоростным диаметром в конце мая — начале июня. Там будут красить лотки в разделительной полосе.

С 31 мая по 3 июня на участке внутреннего кольца КАД с 71-го по 73-й километр, на развязке с ЗСД и Дачным проспектом, будет перекрыта четвертая полоса, сообщает 23 мая пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На первой, второй и третьей полосах в это время ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы на участке будут вестись круглосуточно, в две смены. Сборные железобетонные лотки окрасят полимерцементным составом. Выполнит работы ООО СПК «Зелёный город».