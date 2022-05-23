BMW может остановить производство в случае прекращения поставок российского газа

Прекращение поставок природного газа из России грозит серьезными проблемами для европейского автомобильного сектора, в том числе полной остановкой производства. Об этом 23 мая сообщил Reuters со ссылкой на члена совета директоров BMW Милана Недельковича.



«На нашу промышленность приходится около 37 % потребления природного газа в Германии. В случае прекращения поставок из России не только BMW, но и весь сектор остановится», — цитирует Недельковича агентство.

