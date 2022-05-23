    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как 14

    4 м/с, сев

    759мм

    40%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеАвтобусы и маршруткиСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    BMW может остановить производство в случае прекращения поставок российского газа

    4787
    16 комментариев

    Прекращение поставок природного газа из России грозит серьезными проблемами для европейского автомобильного сектора, в том числе полной остановкой производства. Об этом 23 мая сообщил Reuters со ссылкой на члена совета директоров BMW Милана Недельковича.

    «На нашу промышленность приходится около 37 % потребления природного газа в Германии. В случае прекращения поставок из России не только BMW, но и весь сектор остановится», — цитирует Недельковича агентство.

    По его словам, BMW рассматривает возможности инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергетику. В частности, компания планирует установить солнечные батареи на свои заводы и разрабатывает планы с местными властями по транспортировке водорода на производство в немецком Лейпциге. Кроме того, автогигант построит фабрику в Венгрии, где полностью откажется от ископаемого топлива.

    В 2021 году 54 % энергопотребления BMW было завязано на природном газе. Как отмечает Reuters, планы компании отражают масштабную подготовку всей немецкой промышленности к отказу от российского газа и разработке системы нормирования имеющихся запасов на случай внезапного прекращения поставок.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на российский газ. Прекращение поставок, по прогнозам Шольца, приведет к серьезному экономическому кризису в стране, росту безработицы и массовому закрытию заводов.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (16)

    Савва Морозов
    вот это удар! никакие санкции были нам не страшны, а тут галкин без нового миникупера останется - этого Россия не переживёт!
    Андрей_спб
    после того как они перестанут покупать газ, остановится автозаводы, а у нас бюджетники вспомнят, как "платили" зарплаты в девяностых.
    myakin
    Отличная новость: меньше БМВ - безопасней на дорогах!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close