BMW может остановить производство в случае прекращения поставок российского газа

Прекращение поставок природного газа из России грозит серьезными проблемами для европейского автомобильного сектора, в том числе полной остановкой производства. Об этом 23 мая сообщил Reuters со ссылкой на члена совета директоров BMW Милана Недельковича.
«На нашу промышленность приходится около
По его словам, BMW рассматривает возможности инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергетику. В частности, компания планирует установить солнечные батареи на свои заводы и разрабатывает планы с местными властями по транспортировке водорода на производство в немецком Лейпциге. Кроме того, автогигант построит фабрику в Венгрии, где полностью откажется от ископаемого топлива.
В 2021 году 54 % энергопотребления BMW было завязано на природном газе. Как отмечает Reuters, планы компании отражают масштабную подготовку всей немецкой промышленности к отказу от российского газа и разработке системы нормирования имеющихся запасов на случай внезапного прекращения поставок.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на российский газ. Прекращение поставок, по прогнозам Шольца, приведет к серьезному экономическому кризису в стране, росту безработицы и массовому закрытию заводов.