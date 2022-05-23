Петербург стал лидером в России по числу COVID-заражений за сутки

В России за минувшие сутки выявили 4 158 новых заражений COVID-19, при этом поправиться удалось 5 117 жителям страны.



По данным оперштаба на 23 мая, в больницы страны за день отправились 775 человек. Смертельная ковид-статистика пополнилась 76 случаями.

В Петербурге за сутки выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19, такое значение является наибольшим среди представленных. Госпитализировали 65 горожан, тогда как поправились 37 местных жителей, ещё девять человек скончались.