Петербург стал лидером в России по числу COVID-заражений за сутки

В России за минувшие сутки выявили
По данным оперштаба на 23 мая, в больницы страны за день отправились 775 человек. Смертельная ковид-статистика пополнилась 76 случаями.
В Петербурге за сутки выявлено 307 новых случаев заражения COVID-19, такое значение является наибольшим среди представленных. Госпитализировали 65 горожан, тогда как поправились 37 местных жителей, ещё девять человек скончались.
По числу выздоровевших за день Северная столица заметно отстаёт от Москвы, где таких насчитали 255. В смертельной ковид-статистике Москва по-прежнему лидирует, оставляя Петербургу второе место.