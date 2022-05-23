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    Боевые действия на Украине

    Лукашенко написал письмо генсеку ООН Гутерришу, где призвал не допустить нового мирового конфликта

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу занять «беспристрастную роль» в процессе мирного урегулирования конфликта на Украине, а также призвал не допустить разрастания кризиса до мирового масштаба. Об этом 23 мая сообщает белорусское агентство БелТА, опубликовав текст письма.

    «Беларусь уверена, что в палитре возможных миролюбивых и инклюзивных инициатив, которые способствовали бы переговорам между всеми заинтересованными, уникальную беспристрастную роль могли бы сыграть Вы, Ваше превосходительство, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций», — обратился Лукашенко к генсеку ООН Гутерришу.

    По его словам, события на Украине и санкции западных стран против России несут разрушительные последствия для всего мира. Он призвал страны объединиться и «не допустить перерастания регионального конфликта в Европе» в новое полномасштабное мировое противостояние.

    Белорусский лидер считает, что наступил момент для создания ясных и прозрачных договоренностей, которые обеспечат гарантии безопасности всем странам мира.

    «Настало время даже не для «Хельсинки-2», но для действительно глобального и определяющего процесса с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско», — написал он.

    24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась специальная военная операция. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка.

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