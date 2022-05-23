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    Истошно кричала и не могла пошевелиться. В Кузбассе спасатели вытаскивали из ямы застрявшую лосиху

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    В Кемеровской области спасатели вытаскивали лосиху из ямы на территории цементного завода. Животное застряло в густой массе, которая напоминает мазут.

    АгентствоПоЗащитеНаселенияИтерриторииКузбасса

    Как сообщает «Агентство по защите населения и территории Кузбасса» 23 мая, лесная жительница попала в беду, когда гуляла между корпусами ОАО «ХК Сибирский цемент» в городе Топки.

    Судя по видеозаписи, размещённой в группе «Агентства», лосиха истошно кричала и не могла пошевелиться. Прибывшие на место спасатели с помощью верёвок вытянули её из ямы, затем животное отправилось обратно в чащу.

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