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    В Токсово ребёнка на детской площадке укусила овчарка

    1327
    7 комментариев

    Полиция устанавливает обстоятельства травмирования четвероклассницы в Токсово. По предварительным данным, ребенка укусила собака. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Около четырех вечера накануне в районную полицию поступило сообщение о том, что на Привокзальной улице в Токсово овчарка укусила ученицу начальной школы, которая гуляла на детской площадке у дома. Школьница была доставлена в районную больницу и после оказания помощи отпущена домой.

    Решается вопрос о привлечении владельца собаки к ответственности. Овчарка принадлежит 35-летнему жителю поселка Кузьмоловский.

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    Комментарии (7)

    VKuser181384498
    Правильно 07! Значит нужно вернуть СССР.
    07A
    В СССР не было оппозиции. Сейчас сотрудникам МВД приходиться отвлекать свои силы на многочисленных "врагов народа", продавших совесть за баксы!
    274431348
    дело не в милиции а в хамстве людей Живи в Рыбацком собачников
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