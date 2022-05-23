В Токсово ребёнка на детской площадке укусила овчарка

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования четвероклассницы в Токсово. По предварительным данным, ребенка укусила собака. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Около четырех вечера накануне в районную полицию поступило сообщение о том, что на Привокзальной улице в Токсово овчарка укусила ученицу начальной школы, которая гуляла на детской площадке у дома. Школьница была доставлена в районную больницу и после оказания помощи отпущена домой.

