В Российском совете торговых центров рассказали, кто заменит ушедшие бренды

Переговоры между Россией и Турцией о замене турецкими брендами тех, что приняли решение покинуть страну, вступают в новую фазу, цитирует ТАСС заявление президента Российского совета ТЦ Дмитрия Москаленко 23 мая.
Согласно прогнозам совета, к осени по всей России освободятся около 3 миллионов квадратных метров площадей в торговых центрах. Это 420 футбольных полей.
«Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы», — заявил Дмитрий Москаленко.
По словам президента совета, в данный момент переговоры ведутся с тем, чтобы турецкие компании как можно дольше оставались в России и имели возможность инвестировать. В том числе с выгодой для себя.