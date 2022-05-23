В Российском совете торговых центров рассказали, кто заменит ушедшие бренды

Переговоры между Россией и Турцией о замене турецкими брендами тех, что приняли решение покинуть страну, вступают в новую фазу, цитирует ТАСС заявление президента Российского совета ТЦ Дмитрия Москаленко 23 мая.



Согласно прогнозам совета, к осени по всей России освободятся около 3 миллионов квадратных метров площадей в торговых центрах. Это 420 футбольных полей.