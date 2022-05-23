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    В Российском совете торговых центров рассказали, кто заменит ушедшие бренды

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    7 комментариев

    Переговоры между Россией и Турцией о замене турецкими брендами тех, что приняли решение покинуть страну, вступают в новую фазу, цитирует ТАСС заявление президента Российского совета ТЦ Дмитрия Москаленко 23 мая.

    Согласно прогнозам совета, к осени по всей России освободятся около 3 миллионов квадратных метров площадей в торговых центрах. Это 420 футбольных полей.

    «Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы», — заявил Дмитрий Москаленко.

    По словам президента совета, в данный момент переговоры ведутся с тем, чтобы турецкие компании как можно дольше оставались в России и имели возможность инвестировать. В том числе с выгодой для себя.

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    Комментарии (7)

    фру
    проехались с семьей в выходные по тц.
    удручающее зрелище, я скажу.
    Клинворд
    В мае 2012 года, сразу после вступления на пост главы государства Путин дал новому правительству ряд амбициозных поручений, одним из которых стало создание в стране в течение шести лет 25 миллионов модернизированных рабочих мест.
    АбурБанк
    Правильно ли я понимаю, что единственная и основная идея "импортозамещения" это принципиальное игнорирование собственного производства и создания собственных рабочих мест?
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