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    В тоннеле на дамбе Петербурга неделю будут ограничивать движение транспорта

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    Регламентные работы на несколько дней ограничат проезд в тоннеле петербургской дамбы начиная с понедельника, 23 мая. Ограничения будут вводить по очереди на обоих направлениях, а продлятся они до конца месяца.

    С 23 по 25 мая, а также 30 мая движение транспорта ограничат на Невской стороне тоннеля судопропускного сооружения С-1, то есть на внутреннем кольце КАД, сообщает 23 мая пресс-служба Дирекции КЗС. А с 26 по 27 мая там же сузят проезд на внешнем кольце.

    Кроме того, для ввода и вывода подъемной техники движение могут полностью останавливать перед въездом в тоннель. По регламенту, такое перекрытие может продлиться не более 7–10 минут.

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