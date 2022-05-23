В тоннеле на дамбе Петербурга неделю будут ограничивать движение транспорта

Регламентные работы на несколько дней ограничат проезд в тоннеле петербургской дамбы начиная с понедельника, 23 мая. Ограничения будут вводить по очереди на обоих направлениях, а продлятся они до конца месяца.



С 23 по 25 мая, а также 30 мая движение транспорта ограничат на Невской стороне тоннеля судопропускного сооружения С-1, то есть на внутреннем кольце КАД, сообщает 23 мая пресс-служба Дирекции КЗС. А с 26 по 27 мая там же сузят проезд на внешнем кольце.