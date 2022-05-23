На перекрестке Малого проспекта и 24–25 линий, у Смоленского кладбища столкнулись «Форд» и «Лада», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На фотографиях с места аварии видно, что машина отлетела в ограждений, снесено несколько секций. Повреждения у автомобиля серьёзные, вылетели стёкла.

В комментариях пишут, что пассажиры в «Ладе» были и, видимо, пострадали: в салоне много крови. Точные обстоятельства ДТП уточняются.



Утренняя пробка на месте ДТП к 10 часам почти рассосалась. В целом по городу «зелёные» 3 балла по шкале «Яндекса», что на 1 меньше обычного. Утренний максимум составил 5 баллов против обычных 6.

