Павловские дачники поссорились на участке. Прогремел выстрел из итальянского дробовика

Полиция разбирается в конфликте дачников из Пушкинского района Петербурга. В ночь на воскресенье на участке под Павловском была слышна стрельба — это один сосед пошел на другого. Подробности «Фонтанка» узнала 23 мая.



Поздним субботним вечером в дежурную часть полиции поступило сообщение от 31-летнего мужчины, который рассказал, что в СНТ «Павловское-1» его сосед стреляет в воздух и в сторону дома. Приехавший наряд ОГИБДД задержал 46-летнего предпринимателя. Было установлено, что между соседями долго тлел конфликт, в итоге старший оппонент не выдержал и взял в руки итальянский дробовик Fabarm Sdass, после чего выстрелил в воздух.

