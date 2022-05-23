Светит, но не греет. «Яндекс» обещает Петербургу самое холодное 23 мая за 15 лет

В Петербурге по-прежнему холоднее нормы, но хотя бы не ожидается дождей. А завтра температура немного подрастёт.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 мая в городе будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, днем поднимется до 14–16. Атмосферное давление будет мало меняться.



«Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон немного подрастёт. Температура воздуха +15…+17 градусов, по области +13…+18 градусов, такие значение на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

