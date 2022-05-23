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    Светит, но не греет. «Яндекс» обещает Петербургу самое холодное 23 мая за 15 лет

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    2 комментария

    В Петербурге по-прежнему холоднее нормы, но хотя бы не ожидается дождей. А завтра температура немного подрастёт.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 мая в городе будет без существенных осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 4–6 градусов, днем поднимется до 14–16. Атмосферное давление будет мало меняться.

    «Сегодня Северная столица останется на периферии антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, а температурный фон немного подрастёт. Температура воздуха +15…+17 градусов, по области +13…+18 градусов, такие значение на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    «Яндекс.Погода» предсказывает, что сегодня в Петербурге будет самое холодное 23 мая за 15 лет наблюдений — плюс 13 градусов. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в городе бывает облачно с прояснениями, от 4 до 19 градусов тепла в течение суток. Самое холодное 23 мая выдалось в 1960 году, минус 1 днём, а самое тёплое — в 2014 году, плюс 28.

    24 и 25 мая, по прогнозу СЗ УГМС, будет без осадков, 16–18 градусов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (2)

    bluxer
    Вы там не беспокойтесь за нас. Как нибудь переживём. И не такое бывало. Например, очень холодный май был в 1999 году.
    Avs7153
    Синоптики глупые! Отключили же отопление, температура и упала!
    А они всё: "за весь период наблюдений и получений зарплат"...
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