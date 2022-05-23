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    На востоке Петербурга мужчина серьезно ранил товарища во время игры с ножиком

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    1 комментарий

    Раненого и пьяного мужчину госпитализировали с Рыбацкого проспекта накануне ночью. На шее у него виднелось отверстие от клинка. Скорую помощь вызвал тот, кто нанес удар. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 23 мая.

    Приехавшая на место полиция застала 56-летнего гостя. Как установили оперативники, изрядно выпив, он предложил 52-летнему знакомому сыграть в игру «Увернись от ножа». Правила он сотрудникам не объяснил, но рассказал, что, дурачась, случайно ранил партнера по игре ножом в шею. После он сам вызвал скорую помощь. «Мастера ножевого боя» забрали в отдел. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве и поместили в камеру. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяин квартиры и однофамилец потерпевшего получил аналогичную административку.

    Раненый жить будет. Нож не повредил крупные сосуды шеи, однако из-за алкогольного опьянения врачи оценили его состояние как тяжелое.

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    Комментарии (1)

    Avs7153
    Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно!
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