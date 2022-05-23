«Ъ»: Levi’s окончательно уходит из России

Компания джинсовой одежды Levi Strauss & Co приняла решение окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, пишет 23 мая «Коммерсантъ».
По данным издания, сеть прекратила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов. Остатки товаров предполагается продать на других площадках. Одним из потенциальных покупателей российских магазинов Levi’s источник издания называет турецкую Fiba Holding A.S, развивающую в России Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.
Головной офис Levi’s заявил о приостановке инвестиций и коммерческой деятельности в России в марте. Причина — военная спецоперация на Украине.