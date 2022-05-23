«Ъ»: Levi’s окончательно уходит из России

Сначала приобрел в 2012-2014 гг в самих штатах пар восемь разных . Потом, зная размер,тоже покупал в интернет-магазинах из США. Цена раза в два ниже, да и другие они, не те, что у нас в оффлайн-сторах были. Пока мне запасов хватит, а потом старый добрый ибэй вернется и все будет, как прежде. Я уж не говорю о доступности дизелей, ли ,кельвинов и прочих томми.