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    «Ъ»: Levi’s окончательно уходит из России

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    24 комментария

    Компания джинсовой одежды Levi Strauss & Co приняла решение окончательно покинуть российский рынок после 29 лет работы, пишет 23 мая «Коммерсантъ».

    По данным издания, сеть прекратила поставки товаров и ищет покупателей на часть своих магазинов. Остатки товаров предполагается продать на других площадках. Одним из потенциальных покупателей российских магазинов Levi’s источник издания называет турецкую Fiba Holding A.S, развивающую в России Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

    Головной офис Levi’s заявил о приостановке инвестиций и коммерческой деятельности в России в марте. Причина — военная спецоперация на Украине.

    Крупный производитель джинсовой одежды Levi Strauss & Co основан в 1853 году. Первый магазин в РФ был открыт в 1993 году. Сегодня, по разным данным, в стране насчитывается около 90 торговых точек Levi’s, из которых часть может быть открыта по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 году была $5,8 млрд, на российскую часть бизнеса приходится не более 2 %. У управляющего брендом ООО «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 году был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.

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    Комментарии (24)

    Гриб
    Мне как старперу выросшему на 501-ых ливайсах откровенно говоря уже насрать! Куда больше волнуют запчасти для авто, ибо кЯтайские зч это безопасность.А чем жопу прикрыть не так важно для жизни
    NoName1234
    Vообще на…рать на них. Ценник и так неоправданно высокий.
    Так что ничего страшного
    Марти МакФлай
    Сначала приобрел в 2012-2014 гг в самих штатах пар восемь разных . Потом, зная размер,тоже покупал в интернет-магазинах из США. Цена раза в два ниже, да и другие они, не те, что у нас в оффлайн-сторах были. Пока мне запасов хватит, а потом старый добрый ибэй вернется и все будет, как прежде. Я уж не говорю о доступности дизелей, ли ,кельвинов и прочих томми.
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