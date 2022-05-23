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    Умерла Валентина Дугина — старейшая актриса «Ленкома»

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    Валентина Николаевна Дугина
    Валентина Николаевна ДугинаФото: lenkom.ru
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    Старейшая актриса московского государственного театра «Ленком» Валентина Дугина скончалась на 86-м году жизни.

    Как сообщается на сайте театра, она умерла 22 мая после продолжительной болезни.

    "Валентина Николаевна работала в «Ленкоме» с 1962 года, играла в спектаклях Анатолия Эфроса «Мольер», «Снимается кино», «В день свадьбы», в постановках Марка Захарова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось», «Мудрец» и других. Ее последней ролью в театре стала роль Берты в спектакле «Поминальная молитва»", — напоминают в театре.

    Валентина Николаевна Дугина родилась 15 апреля 1937 года. В 1959 году окончила инженерно-экономический факультет Московского нефтяного института имени Губкина, а в 1962 году — студию при Московском театре имени Ленинского комсомола и в 1969 году — ГИТИС. В «Ленкоме» работала с 1962 по 2002 годы.

    Валентина Николаевна Дугина
    Валентина Николаевна ДугинаФото: lenkom.ru

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