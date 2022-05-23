Пустельга сражается с чёрным вороном и с сородичем так, что мышь выпадает из когтей

Соколы сражаются с чёрным вороном, отбивают друг у друга добычу и ищут любовь. В Петербурге создаёт семью «залётный» самец, которого когда-то окольцевали в Польше. Несколько ярких сцен из жизни пернатых публикует 23 марта сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте».



Бёрдвотчер Антон Кубышкин заметил пустельгу (род Соколы) обыкновенную в Приморском районе, у распределительной ТЭЦ. Как оказалось, там минимум три особи, одна из которых — с кольцом. Данные на нём указывают, что эту птицу окольцевали в Польше в 2018 году, о ней даже писали в «Русском орнитологическом журнале». «Вдвойне приятно встретить птицу с историей. А потом ещё этот поляк решил завести роман на нашей родине с пустельгой, которая проживает в Приморском районе (происхождение птицы неизвестно). Это тоже очень радостная новость, так как теперь можно ждать маленьких пустельжат», — пишет Антон Кубышкин.

