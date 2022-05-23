Пожар на судне на Филиппинах: началась паника, спасены 120 человек, погибли 7, других ищут

У порта Риал на Филиппинах 23 мая загорелось судно Mercraft 2, прибывшее с филиппинского острова Поллило. На борту находились 124 пассажира и 10 членов экипажа. Погибли как минимум семеро: пять женщин и двое мужчин, сообщают CNN Philippines и ABC-CBN News.



Спасены 120 человек. Семь человек считают пропавшими без вести, их ищут. По данным береговой охраны, пострадали не менее 23 человек. Трое находятся в критическом состоянии. Госпитализированы по меньшей мере шесть пассажиров судна.

