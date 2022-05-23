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    Пожар на судне на Филиппинах: началась паника, спасены 120 человек, погибли 7, других ищут

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    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube
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    У порта Риал на Филиппинах 23 мая загорелось судно Mercraft 2, прибывшее с филиппинского острова Поллило. На борту находились 124 пассажира и 10 членов экипажа. Погибли как минимум семеро: пять женщин и двое мужчин, сообщают CNN Philippines и ABC-CBN News.

    Спасены 120 человек. Семь человек считают пропавшими без вести, их ищут. По данным береговой охраны, пострадали не менее 23 человек. Трое находятся в критическом состоянии. Госпитализированы по меньшей мере шесть пассажиров судна.

    Пожар, предположительно, начался в машинном отделении. Вскоре на судне началась паника, пассажиры стали прыгать в воду. К ним тут же направились спасатели из порта. Около 40 человек подняли на борт проходившего мимо парома. Поисково-спасательные работы продолжаются.

    Кадр из видео в YouTube
    Кадр из видео в YouTube

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