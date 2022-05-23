Аукцион авто с пробегом открылся на Авито

Авито Аукцион — это новый сервис купли-продажи автомобилей с пробегом. На этой онлайн-платформе дилеры (здесь они называются профессиональные покупатели) и частные продавцы могут совершать сделки. В Авито считают такой способ продаж безопасным.



Фото: stock.adobe.com Поделиться Поделиться





Что и кому продаем

В аукционе может принять участие гражданин, продающий зарегистрированную в России машина не старше 2005 года, максимальный пробег — 180 000 км, минимальная стоимость — 500 000 рублей. Нельзя выставить автомобиль после ДТП, «праворульку» или транспортное средство марки ГАЗ.

Профессиональным покупателем может стать только дилер с кабинетом в MaxPoster, прошедший выездную проверку платформой Авито. Оценка лота занимает не более двух рабочих часов. Покупателям доступна вся информация из объявления (кроме ФИО, контактов продавца, VIN и госномера автомобиля), отчёт Автотеки и планируемая цена продаж от Maxposter. Участие в аукционе бесплатно, взимается только комиссия за выкупленный автомобиль.



Как это работает

При подаче нового или редактировании существующего объявления продавец получает приглашение на онлайн-аукцион. Персональный менеджер от Авито поможет добавить в карточку больше информации об автомобиле, выбрать выгодные предложения, расскажет о покупателях и поможет в переговорах с ними, а также сообщит о результатах торгов.

Предложения пользователь увидит в своем профиле и сможет выбрать наиболее его устраивающее. Контакты продавца передают только победителю, который предложит обсудить выкуп и проведение бесплатной диагностики. В некоторых случаях оценщик Авито сам приедет, чтобы осмотреть автомобиль до аукциона. Дилер также подготовит документы, переведёт деньги на счёт или выдаст наличными. После продажи сервис обещает полное отсутствие дополнительных звонков.



Если полученные предложения неинтересны, можно отказаться от продажи на аукционе. В этом случае денег никто не потеряет.

Сейчас сервис работает в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Краснодарском и Пермском крае, Калужской, Липецкой, Рязанской, Самарской, Тульской, Тверской, Свердловской областях и в Татарстане.

Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто: «Авито Авто выступает за развитие авторынка России и рост его прозрачности. Авито Аукцион — это сервис, который позволяет закрыть все основные потребности частных продавцов и профессиональных покупателей на рынке авто с пробегом».



Как получить приз за покупку машины

Новые покупатели Авито Аукциона смогут принять участие в конкурсе от Авито Авто и MaxPoster. Выкупившие с 16 мая по 15 августа как можно больше автомобилей станут обладателями призов: iPhone 13 Pro или подарочных карт М.Видео номиналом 20 000 и 10 000 рублей*.



Узнать подробности и оставить заявку на участие можно здесь.

Новости ритейла

*Организатор Конкурса, Организатор – ООО «КЕХ еКоммерц», ОГРН 5077746422859, адрес: 125196, г. Москва, ул. Лесная, д. 7, эт. 15, ком. 1. дата проведения с 16 мая 2022 года по 15 августа 2022 года., подробнее о условиях и организаторе.

