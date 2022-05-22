Тринадцатилетняя девочка тайком взяла у родителей ключи от машины. На скорости 120 км/ч её с друзьями подстерегла беда

Уральские подростки получили черепно-мозговые травмы, скрываясь от полиции на машине, взятой без разрешения у родителей. Как сообщает вечером 22 мая «Интерфакс» со ссылкой управление ГИБДД по Свердловской области, трое несовершеннолетних врезались на большой скорости в столб при попытке уйти от погони.

«16-летний водитель автомашины ВАЗ-210740 двигался (...) со скоростью около 120 км/час. При проезде перекрёстка он не справился с управлением и наехал на железобетонную электроопору. В автомашине кроме водителя находились два несовершеннолетних пассажира — 13-летняя девочка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, и 17-летний подросток, который сидел на заднем сиденье», — уточняется в сообщении.

По данным региональной ГИБДД, в результате аварии пострадали водитель и его пассажирка. Обоих доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, девочку госпитализировали.

При этом в полиции предварительно установили, что девочка тайком взяла у родителей ключи от машины, чтобы покататься ночью с друзьями. За руль сел 16-летний товарищ. Компания каталась в Красногорском районе, попала в поле зрения инспекторов ДПС и попыталась от них скрыться.



Также установлено, что подростки ранее неоднократно совершали различные правонарушения, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а парень-водитель месяц назад вернулся из колонии, где отбывал наказание за кражи и угон автомобиля.

