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    Тринадцатилетняя девочка тайком взяла у родителей ключи от машины. На скорости 120 км/ч её с друзьями подстерегла беда

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    1 комментарий

    Уральские подростки получили черепно-мозговые травмы, скрываясь от полиции на машине, взятой без разрешения у родителей. Как сообщает вечером 22 мая «Интерфакс» со ссылкой управление ГИБДД по Свердловской области, трое несовершеннолетних врезались на большой скорости в столб при попытке уйти от погони.

    «16-летний водитель автомашины ВАЗ-210740 двигался (...) со скоростью около 120 км/час. При проезде перекрёстка он не справился с управлением и наехал на железобетонную электроопору. В автомашине кроме водителя находились два несовершеннолетних пассажира — 13-летняя девочка, сидевшая на переднем пассажирском сиденье, и 17-летний подросток, который сидел на заднем сиденье», — уточняется в сообщении.

    По данным региональной ГИБДД, в результате аварии пострадали водитель и его пассажирка. Обоих доставили в больницу с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, девочку госпитализировали.

    При этом в полиции предварительно установили, что девочка тайком взяла у родителей ключи от машины, чтобы покататься ночью с друзьями. За руль сел 16-летний товарищ. Компания каталась в Красногорском районе, попала в поле зрения инспекторов ДПС и попыталась от них скрыться.

    Также установлено, что подростки ранее неоднократно совершали различные правонарушения, состояли на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а парень-водитель месяц назад вернулся из колонии, где отбывал наказание за кражи и угон автомобиля.

    В отношении родителей малолетних правонарушителей, а также подростка, бывшего за рулём, составлены административные протоколы.

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    Комментарии (1)

    alexadmin
    Вывод: пенитенциарная система отработала из рук вон плохо и не смогла поставить молодого гражданина на путь исправления.
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