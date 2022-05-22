Умерла звезда советского сериала «Щит и меч», актриса Наталья Величко

Актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни после тяжёлой болезни. Печальную новость в воскресенье, 22 мая, сообщило Императорское православное палестинское общество (ИППО), членом которого была артистка.

«21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО «ИППО», жена, друг и помощница Н.Н. Лисового, заместителя Председателя ИППО, заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссёр советского и российского кинематографа», — говорится в сообщении.

Наталья Величко обучалась в актёрской мастерской Ю. Геники и В. Шишкова. В 1979 году окончила режиссёрское отделение ВГИК в мастерской А.Б. Столпера. В период с 1965 по 1992 работала актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова.



Российскому зрителю она наиболее всего известна по четырёхсерийной киноэпопее «Щит и меч» (1967 г.), где сыграла роль Эльзы, связной разведчика Александра Белова.

