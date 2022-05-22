Австрия заморозила активы граждан РФ на 254 млн евро

Австрия на фоне европейских санкций в отношении России заморозила активы граждан РФ в размере 254 млн евро на 97 счетах. Об этом вечером 22 мая со ссылкой на документы ведомства канцлера Австрийской Республики сообщает ORF.
По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.
РИА Новости, ссылаясь на Европейскую комиссию, информирует, что общее общее число физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС составило, соответственно, 1091 и 80.
«Фонтанка» ранее писала, что активы россиян на сумму почти 633 млн евро также заморозили Нидерланды.