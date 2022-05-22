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    Экономика и санкции

    Австрия заморозила активы граждан РФ на 254 млн евро

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    12 комментариев

    Австрия на фоне европейских санкций в отношении России заморозила активы граждан РФ в размере 254 млн евро на 97 счетах. Об этом вечером 22 мая со ссылкой на документы ведомства канцлера Австрийской Республики сообщает ORF.

    По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конца мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

    РИА Новости, ссылаясь на Европейскую комиссию, информирует, что общее общее число физических лиц и организаций, внесенных с 2014 года в санкционные списки ЕС составило, соответственно, 1091 и 80.

    «Фонтанка» ранее писала, что активы россиян на сумму почти 633 млн евро также заморозили Нидерланды.

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    Комментарии (12)

    sektor7
    Разморозят. Под 29% от объёма.
    Piter Russo
    Их предупреждали неоднократно, они не верили.. теперь прочувствуют.
    DH_
    Зато в НАТО не вступают!
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