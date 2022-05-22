Обратная тяга. В центре Петербурга канализация терроризирует жильцов

«В центре Петербурга жители дома — объекта культурного наследия — утонули в дерьме. Почти сутки ни одна из коммунальных служб не откликалась на вызовы», — ужасаются жильцы дома на Академика Лебедева. В УК разводят руками: работы ведутся, но жильцы сами виноваты — кидают в унитаз, что ни попадя.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Дурно пахнущая история началась в доме 4, корпус 2 на улице Академика Лебедева еще в среду, 18 мая. До конца выходных спастись от потоков вонючей жижи так и не удалось. Канализационные стоки включили заднюю передачу и устремились в квартиры на первом этаже. С собой они несли продукты чьей-то жизнедеятельности, окурки и душераздирающие запахи. Как в низкобюджетном фильме ужасов, особенно активны зловонные воды становились ночью, когда призывы жильцов о помощи оставались без ответа. Днем, в рабочее время, сантехники приходили, устраняли засор, но к ночи все начиналось снова. Кульминация случилась на выходных.

«Фонтанка.ру»

«С субботы на воскресенье вода била фонтаном из все мест: унитазов, ванн, раковин и душевой всю ночь, — рассказала «Фонтанке» 22 мая жительница первого этажа Лариса Александровна. — В аварийной службе управляющей компании «НеваДомСервис» сказали, что аварийной бригады у них нет, приехать они не могут и посоветовали «потерпеть» и повытирать пол до понедельника. Жильцы, извините, по колено в дерьме, а они никакой помощи не оказали. Звонили в «Водоканал», в МЧС — безрезультатно. В МЧС нам вообще пожелали «спокойной ночи». А в службе 004 посоветовали «сменить управляющую компанию». Оказалось, что канализационная труба была забита до уровня улицы. Это была общедомовая проблема. Но выяснилось это, когда мы с соседкой вызвали частного сантехника».

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Лариса Александровна написала жалобу на портал «Наш Петербург». Женщину возмутило, что ответственные службы оставили жильцов один на один с аварийной ситуацией.

Нанятый жильцами частный сантехник пришел в семь утра в воскресенье, взял 10 тысяч рублей и пробил засор специальным тросом. «Вода ушла тут же. Но к утру она у соседки в унитазе и в душевой кабине снова стала собираться», — говорит Лариса Александровна. По словам Ларисы Александровны, сменить управляющую компанию, как посоветовали по телефону горячей линии ЖКХ, будет не так-то просто. Квартир в здании мало — всего шесть. Дом — объект культурного наследия федерального значения, но с хозяйственной точки зрения это отнюдь не преимущество. «Управляющие компании к нам в очередь не выстраиваются», — говорит женщина.

Корреспондент «Фонтанки» попытался дозвониться до круглосуточной аварийно-диспетчерской службы УК «НеваСпецСервис» по телефону, указанному на сайте. Но номер оказался «выключен или вне зоны обслуживания». Гендиректор компании Ольга Александрова на звонок ответила и с первых же слов корреспондента поняла, о какой ситуации идет речь. «Работы ведутся с семи утра. Там старый дом, вся прорванная канализация, — сказала она. — У них днем и вечером был аварийщик, проблемы не увидел. Мы в пятницу сделали одну ветку, а тут еще люди вызывали частную компанию ночью. Тряпки в унитаз и прокладки кидать не надо, и не будет засоряться. Старый фонд, все на ладан дышит. Капитального ремонта там не было сто лет».

Жительница второй пострадавшей от ночного потопа квартиры Ольга сказала, что с версией управляющей компании про «тряпки» не спорит. «Мы живем на первом этаже, — говорит она. — И не исключаем, что жильцы второго и третьего этажа действительно забивают канализацию. Канализация начинает идти к нам в квартиру по вечерам, когда на верхних этажах начинают пользоваться туалетом и ванной. Все началось в среду днем. К ночи у меня в душевой кабине скопилась вода с мусором, бычками и какашками. Наутро пришли сантехники, но, видимо, что-то не доделали. И ночью у меня снова полилось через край. В пятницу, 20 мая, пришли, пробили засор. Но все повторилось. В ночь на воскресенье никто не приехал, мы бегали всю ночь, вычерпывали эту воду с трех ночи до пяти утра». Ольга подчеркнула, что сантехник из управляющей компании пришел только в середине дня, а не с семи утра, как утверждает гендиректор. И вода в квартире Ольги снова начинает подниматься. По мнению женщины, эти приливы совпадают с водными процедурами жильцов сверху.

