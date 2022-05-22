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    Обратная тяга. В центре Петербурга канализация терроризирует жильцов

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    11 комментариев

    «В центре Петербурга жители дома — объекта культурного наследия — утонули в дерьме. Почти сутки ни одна из коммунальных служб не откликалась на вызовы», — ужасаются жильцы дома на Академика Лебедева. В УК разводят руками: работы ведутся, но жильцы сами виноваты — кидают в унитаз, что ни попадя.

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    Дурно пахнущая история началась в доме 4, корпус 2 на улице Академика Лебедева еще в среду, 18 мая. До конца выходных спастись от потоков вонючей жижи так и не удалось.

    Канализационные стоки включили заднюю передачу и устремились в квартиры на первом этаже. С собой они несли продукты чьей-то жизнедеятельности, окурки и душераздирающие запахи. Как в низкобюджетном фильме ужасов, особенно активны зловонные воды становились ночью, когда призывы жильцов о помощи оставались без ответа. Днем, в рабочее время, сантехники приходили, устраняли засор, но к ночи все начиналось снова. Кульминация случилась на выходных.

    «Фонтанка.ру»

    «С субботы на воскресенье вода била фонтаном из все мест: унитазов, ванн, раковин и душевой всю ночь, — рассказала «Фонтанке» 22 мая жительница первого этажа Лариса Александровна. — В аварийной службе управляющей компании «НеваДомСервис» сказали, что аварийной бригады у них нет, приехать они не могут и посоветовали «потерпеть» и повытирать пол до понедельника. Жильцы, извините, по колено в дерьме, а они никакой помощи не оказали. Звонили в «Водоканал», в МЧС — безрезультатно. В МЧС нам вообще пожелали «спокойной ночи». А в службе 004 посоветовали «сменить управляющую компанию». Оказалось, что канализационная труба была забита до уровня улицы. Это была общедомовая проблема. Но выяснилось это, когда мы с соседкой вызвали частного сантехника».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Лариса Александровна написала жалобу на портал «Наш Петербург». Женщину возмутило, что ответственные службы оставили жильцов один на один с аварийной ситуацией.

    Нанятый жильцами частный сантехник пришел в семь утра в воскресенье, взял 10 тысяч рублей и пробил засор специальным тросом. «Вода ушла тут же. Но к утру она у соседки в унитазе и в душевой кабине снова стала собираться», — говорит Лариса Александровна.

    По словам Ларисы Александровны, сменить управляющую компанию, как посоветовали по телефону горячей линии ЖКХ, будет не так-то просто. Квартир в здании мало — всего шесть. Дом — объект культурного наследия федерального значения, но с хозяйственной точки зрения это отнюдь не преимущество. «Управляющие компании к нам в очередь не выстраиваются», — говорит женщина.

    Корреспондент «Фонтанки» попытался дозвониться до круглосуточной аварийно-диспетчерской службы УК «НеваСпецСервис» по телефону, указанному на сайте. Но номер оказался «выключен или вне зоны обслуживания». Гендиректор компании Ольга Александрова на звонок ответила и с первых же слов корреспондента поняла, о какой ситуации идет речь. «Работы ведутся с семи утра. Там старый дом, вся прорванная канализация, — сказала она. — У них днем и вечером был аварийщик, проблемы не увидел. Мы в пятницу сделали одну ветку, а тут еще люди вызывали частную компанию ночью. Тряпки в унитаз и прокладки кидать не надо, и не будет засоряться. Старый фонд, все на ладан дышит. Капитального ремонта там не было сто лет».

    Жительница второй пострадавшей от ночного потопа квартиры Ольга сказала, что с версией управляющей компании про «тряпки» не спорит. «Мы живем на первом этаже, — говорит она. — И не исключаем, что жильцы второго и третьего этажа действительно забивают канализацию. Канализация начинает идти к нам в квартиру по вечерам, когда на верхних этажах начинают пользоваться туалетом и ванной. Все началось в среду днем. К ночи у меня в душевой кабине скопилась вода с мусором, бычками и какашками. Наутро пришли сантехники, но, видимо, что-то не доделали. И ночью у меня снова полилось через край. В пятницу, 20 мая, пришли, пробили засор. Но все повторилось. В ночь на воскресенье никто не приехал, мы бегали всю ночь, вычерпывали эту воду с трех ночи до пяти утра». Ольга подчеркнула, что сантехник из управляющей компании пришел только в середине дня, а не с семи утра, как утверждает гендиректор. И вода в квартире Ольги снова начинает подниматься. По мнению женщины, эти приливы совпадают с водными процедурами жильцов сверху.

    «Сантехник днем пришел, подрыкал тросиком, ничего не сказал. Вода уходит, все нормально, — говорит женщина. — К ночи приходят люди в квартиры на втором и третьем этаже, начинают мыться и проблема опять наружу выходит. Сегодня не знаю, вылезет она ночью или нет. Придите, перекройте воду, откачайте стоки. Хотя бы сделайте вид, что вы работаете!»

    Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

    Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ
    Фото: «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (11)

    265055770
    А самим купить тросик и пробить пробку они не пробовали? Или им проще каждый раз сантехника за 10 тыщ вызывать?
    274767939
    Так, это без ZOV не решить! Зигунчик, по твоей специальности
    AndrewBarsik
    Стремительно завершается процесс превращения системы ЖКХ в "налоговую №2". Единственное, в чём ЖКХ преуспевает, - постоянное совершенствование взимания денег с граждан при искусственном создаваемом монополизме петроэлектросбыта, запутывании системы начислений, опережающем инфляцию росте тарифов. При этом ответственности - ни у кого и никакой. Требований нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ не соблюдает никто. Попытка в суде сослаться на Постановление Правительства от 2011 года №354, подписанное неким ВВП, вызывает или смех или истерический крик. Содержание новости аллегорическим образом описывает то, что происходит в сфере ЖКХ всего города.
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