Из детской больницы в Москве эвакуировали 45 человек из-за пожара

Более 40 человек эвакуировали из детской больницы в Москве после появившейся информации о возгорании в щитовой. В результате происшествия пострадавших нет, пожар потушен, сообщает вечером 22 мая РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.



Речь идет о Морозовской больнице, расположенной в 4-м Добрынинском переулке в центре столицы, где, по данным собеседника агентства, тушили в возгорание на площади два квадратных метра.

