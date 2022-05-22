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    Из детской больницы в Москве эвакуировали 45 человек из-за пожара

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    Более 40 человек эвакуировали из детской больницы в Москве после появившейся информации о возгорании в щитовой. В результате происшествия пострадавших нет, пожар потушен, сообщает вечером 22 мая РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

    Речь идет о Морозовской больнице, расположенной в 4-м Добрынинском переулке в центре столицы, где, по данным собеседника агентства, тушили в возгорание на площади два квадратных метра.

    «Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей», — уточнили в экстренных службах.

    В настоящий момент подробности случившего выясняются.

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