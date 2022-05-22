Конюшня горела в Парголово. Лошади не пострадали

Четыре пожарных расчета тушили огонь на Горной улице в Парголово. Там горели частная конюшня и баня.
Как сообщили вечером 22 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании поступила в дежурную службу в 17:09 воскресенья. На Горной улице, 5 горело одноэтажное здание конюшни размером 5 на 10 метров, а также стоящая рядом баня размером 6 на 8 метров.
В 17:59 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.
По информации «Фонтанки», в конюшне содержались две лошади — большая и пони. Но они, по предварительным данным, в момент возгорания были на выгуле.
Со слов очевидцев, в здании конюшни загорелось сено.