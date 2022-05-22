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    Конюшня горела в Парголово. Лошади не пострадали

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    Четыре пожарных расчета тушили огонь на Горной улице в Парголово. Там горели частная конюшня и баня.

    Как сообщили вечером 22 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о возгорании поступила в дежурную службу в 17:09 воскресенья. На Горной улице, 5 горело одноэтажное здание конюшни размером 5 на 10 метров, а также стоящая рядом баня размером 6 на 8 метров.

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    В 17:59 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

    По информации «Фонтанки», в конюшне содержались две лошади — большая и пони. Но они, по предварительным данным, в момент возгорания были на выгуле.

    Со слов очевидцев, в здании конюшни загорелось сено.

    Фото: Парнас Сити|Форум|

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